Vinícius Júnior ganha estátua de cera e se impressiona com semelhança; veja imagens

O Museu Madame Tussaud revelou nesta quinta-feira (17) uma estátua de cera do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, em evento no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com a presença do jogador. O local foi escolhido para reforçar o posicionamento antirracista de Vini.