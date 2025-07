Vinícius Assis é prata no taekwondo da Universíade, e Brasil soma quatro medalhas

Vinícius no pódio da categoria 74 kg.

O brasileiro Vinícius Assis conquistou nesta segunda-feira (21) a medalha de prata da categoria até 74 kg do taekwondo dos Jogos Mundiais Universitários . Nesta segunda-feira (21), em Essen, na Alemanha, o mineiro venceu quatro lutas para garantir o terceiro pódio da modalidade na Universíade .

A campanha de Vinícius começou com vitória sobre o cazaque Maksat Orynbassar por 1 a 0. Nas oitavas, passou pelo português Lucian Porcopciuc por 2 rounds a 0 e repetiu o placar diante do turco Omer Furkan Korpe, nas quartas de final.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU) , a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.