Verstappen tem negociações 'concretas' com Mercedes, diz canal inglês

As especulações em torno do futuro de Max Verstappen começam a ganhar contornos oficiais. Segundo o canal britânico Sky Sports, o tetracampeão mundial abriu negociações concretas com a Mercedes visando uma possível transferência para 2026. A informação surge em meio a um momento de instabilidade técnica e política na Red Bull, que vê seu domínio ameaçado dentro e fora das pistas.

O desempenho em 2025 está longe do ideal: Verstappen ocupa apenas o terceiro lugar no Mundial de Pilotos, 61 pontos atrás do líder Oscar Piastri, da McLaren. A frustração aumentou com o abandono no GP da Áustria, quando foi tocado logo na primeira volta - ironicamente, pelo próprio Antonelli. Desde então, o discurso do piloto tem sido de distanciamento da briga pelo título, e as movimentações nos bastidores se intensificaram.