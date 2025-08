Verstappen enterra rumores e confirma permanência na Red Bull para 2026

Max Verstappen resolveu acabar com os rumores sobre uma possível saída da Red Bull ao fim da atual temporada da Fórmula 1. Nesta quinta-feira, na entrevista coletiva de abertura do GP da Hungria, o holandês confirmou que vai permanecer na equipe austríaca para o campeonato de 2026.

"Nunca falei nada sobre isso porque estava focado em conversar com a equipe sobre como podemos melhorar nosso desempenho, ideias para o próximo ano também, e é por isso que não tinha nada a acrescentar", declarou Verstappen. "Mas acho que é hora de acabar com todos os rumores, e para mim sempre ficou bem claro que eu ficaria de qualquer maneira."

As especulações sobre o futuro de Verstappen cresceram nas últimas semanas na esteira da queda de rendimento da Red Bull a cada etapa. O time, antes dominante, é apenas o quarto colocado no Mundial de Construtores, graças ao bom desempenho do holandês, que não poupou críticas ao carro ao longo desta temporada.