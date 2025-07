Verstappen diz que conviver com Penelope Piquet o ajudou a aprender a ser pai

A vida atribulada na Red Bull não é a maior novidade na vida de Max Verstappen neste ano. Em meio às polêmicas e dificuldades de sua equipe na Fórmula 1, o tetracampeão mundial está aprendendo a exercer o papel de pai no seu ambiente familiar. E, para tanto, conta com uma ajuda de uma criança de seis anos.

Penelope Piquet é filha de Kelly Piquet, namorada do piloto holandês que vem dominando a F-1 nos últimos anos. Desde que começou a se relacionar com a filha de Nelson Piquet, Verstappen também passou a conviver com a criança, que se tornou quase um "treinamento" de luxo para o piloto exercer oficialmente a figura de pai. Lily, a filha de Verstappen e Kelly, nasceu no início de maio.

"Você aprende a conviver com uma criança pequena e acho que isso me preparou muito bem para minha própria filha", disse o holandês, em entrevista ao site The Athletic, ligado ao jornal The New York Times.

A vida de pai não parece afetar o rendimento do piloto nas pistas. Logo após anunciar o nascimento de sua primeira filha, antes do GP de Miami, Verstappen cravou a pole position da etapa americana. "Claramente, ser pai não me tornou mais lento", brincou o atual campeão mundial.

Equilibrar a vida pessoal com as pistas não é uma novidade para Verstappen. Não é novidade que o holandês nasceu no meio automobilístico. Sophie, sua mãe, competiu no kart enquanto seu pai, Jos, chegou a ser piloto da F-1.

Quando criança, Verstappen vivenciou a experiência de ficar longo do pai em muitos finais de semana. "Eu ficava bastante chateado com isso porque queria ir junto, mas isso também faz você entender o que precisa fazer (para ser um piloto)".