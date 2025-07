Verstappen diz estar ansioso para trabalhar com novo chefe na Red Bull

A Red Bull está "sob nova direção" em relação ao comando da equipe e Max Verstappen revelou estar ansioso para trabalhar com o novo chefe. Laurent Mekies assumiu a função com a saída de Christian Horner e o piloto holandês comentou sobre a expectativa de mudança já neste fim de semana.

"Voltei à fábrica na semana passada para passar um tempo no simulador com a equipe. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com Laurent", afirmou o tetracampeão ao site da F-1.

"Spa é um clássico e sempre foi minha pista favorita do calendário. É um circuito bem 'old school', onde você tem de fazer tudo certo para conseguir uma boa volta. Gosto das curvas de alta velocidade e das mudanças de altitude que tornam a pista mais desafiadora de pilotar", afirmou.

Laurent chega com o desafio de colocar a Red Bull no mesmo nível competitivo da Mclaren. No Mundial, os dois pilotos da escuderia rival comandam a classificação. O australiano Oscar Piastri lidera a disputa com 234 pontos, oito a mais que Lando Norris, dono segundo posto (226). Verstappen aparece em terceiro lugar com 165.