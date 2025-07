Veredito do julgamento de Lucas Paquetá será anunciado nesta sexta; jogador pode ser banido

Relembre o caso

A entidade regedora do futebol inglês acusa o meia de ter recebido intencionalmente cartões amarelos em quatro partidas . As apostas investigadas tiveram suas origens na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde o jogador nasceu.

Quais são os jogos envolvidos

O que Lucas Paquetá diz

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários."