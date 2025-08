Veja o que esperar dos confrontos das quartas de final da Divisão de Acesso

Inter-SM e Veranópolis estão entre as equipes classificadas para as quartas de final. Renata Medina / Divulgação

Após 15 rodadas da primeira fase, estão definidos os confrontos das quartas de final da Divisão de Acesso 2025. Nesta quarta-feira (30), começam os primeiros confrontos do mata-mata, que dará a dois clubes a possibilidade de disputar a primeira divisão estadual em 2026. Oito times seguem na disputa pelas vagas.

Neste domingo (3), as equipes disputarão as partidas de volta. Sendo assim, os quatro classificados para as semifinais serão definidos até o término da semana.

Vale destacar que foram eliminados na primeira fase: Santa Cruz, Brasil de Farroupilha, Glória, Esportivo, União Frederiquense, Gaúcho e Real SC. O último foi rebaixado para a Terceirona Gaúcha.

Abaixo você confere o que esperar dos confrontos das quartas de final.

Aimoré x Lajeadense

Aimoré, do atacante Ariel, terminou a primeira fase com a melhor campanha. Leonardo Oberherr / Aimoré / Divulgação

Dono da melhor campanha da primeira fase, com apenas uma derrota, o Aimoré chega como o principal candidato ao acesso. Entretanto, terá pela frente o Lajeadense, que terminou em oitavo lugar, conquistando a última vaga.

A equipe do Vale do Taquari não apresentou o futebol mais vistoso, mas costuma crescer nos mata-matas. Nas últimas quatro edições da Divisão de Acesso, chegou três vezes às semifinais. Neste ano, o principal jogador do Alviazul é o meia Cadinho, que marcou três gols.

Neste ano, o Aimoré, que é treinado por Paulo Henrique Marques, contou com a melhor defesa da primeira fase ao lado do Bagé, com cinco gols sofridos. O goleiro Rodrigo Mamá e o zagueiro Micael são os principais nomes do setor. Já no ataque, quem se destaca é Ariel, que já marcou três gols.

Na primeira fase, o Aimoré venceu o Lajeadense no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, por 1 a 0.

Data dos jogos

31/07 - Lajeadense x Aimoré (19h30min)

03/08 - Aimoré x Lajeadense (15h)

Inter-SM x Bagé

Inter-SM conta com a maior média de público entre os mandantes da competição. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

Depois de bater na trave em 2024, o Inter-SM manteve o alto investimento para 2025 e busca voltar ao Gauchão, competição que não disputa desde 2011. Para isso, o time do técnico Bruno Coutinho aposta na boa sequência de resultados, já que vem de três vitórias consecutivas.

Do outro lado, o Bagé retorna ao mata-mata da competição após seis anos. Sob o comando de Gilson Maciel, o clube terminou a primeira fase na sétima colocação, mas com a melhor defesa ao lado do líder Aimoré. Para superar o Alvirrubro, o Jalde Negro deve apostar na solidez defensiva e na técnica do meia Jean Roberto, artilheiro do clube com três gols.

Do lado do Inter-SM, o Estádio Presidente Vargas pode fazer a diferença, já que é nele que a equipe conta com a maior média de público da Divisão de Acesso. Dentro de campo, os principais nomes são os volantes Júlio Simas e Mossoró, além do atacante Jarro Pedroso.

Na primeira fase, as equipes se enfrentaram no Estádio da Pedra Moura, em Bagé. A partida terminou empatada em 0 a 0.

Data dos jogos

30/07 - Bagé x Inter-SM (19h30min)

03/08 - Inter-SM x Bagé (15h)

Passo Fundo x Veranópolis

Passo Fundo conta com o artilheiro da Divisão de Acesso, Vinícius Spaniol. Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

Dono do melhor ataque da primeira fase com 20 gols marcados, sendo oito de Vinícius Spaniol, artilheiro da competição, o Passo Fundo busca voltar a elite do futebol gaúcho após oito anos. Terceiro lugar na primeira fase, conta no comando técnico com o jovem Gabriel Dutra, responsável por salvar o Avenida do rebaixamento no Gauchão deste ano.

O Veranópolis teve uma campanha constante durante a primeira fase, mas caiu de rendimento nas últimas rodadas, estando a quatro jogos sem vencer. Mesmo assim, a equipe aposta na experiência do técnico Gelson Conte, que conhece a competição, para chegar nas semifinais e retornar ao Gauchão após seis anos.

Do lado do Passo Fundo, a equipe anunciou quatro reforços na reta final da primeira fase, pensando nos jogos das quartas de final. Assim como Aimoré e Inter-SM, o clube só foi derrotado em um jogo até o momento.

Na primeira fase, o Passo Fundo venceu o confronto entre as equipes por 2 a 1, no Estádio Antônio David Farina, em Veranópolis.

Data dos jogos

31/07 - Veranópolis x Passo Fundo (19h30min)

03/08 - Passo Fundo x Veranópolis (15h)

Novo Hamburgo x Gramadense

Equipes se enfrentaram na última rodada da primeira fase, e o Novo Hamburgo venceu por goleada. Jefferson Couto / Novo Hamburgo / Divulgação

Por colocar frente a frente o quarto e o quinto colocado da primeira fase, o confronto tende a ser o mais equilibrado. Apesar disso, as equipes se enfrentaram na última rodada com direito à goleada. O Novo Hamburgo fez 4 a 0, no Estádio do Vale, e ultrapassou o rival na tabela.

Pela primeira vez na Divisão de Acesso, o Gramadense chamou a atenção pela boa campanha para um clube recém promovido. Foram apenas duas derrotas na competição, mas a equipe não vence há quatro jogos. Mesmo assim, o time tem no experiente treinador Carlos Moraes a principal estrela para um acesso inédito à primeira divisão.

Já o novo Hamburgo vem de uma recuperação na Divisão de Acesso após ter três técnicos diferentes na primeira fase. Agora, sob o comando de Rogério Zimmermann, o Anilado emplacou três vitórias nos últimos quatro jogos e garantiu a vaga com a quarta melhor campanha. O principal nome do time até aqui é o centroavante Batista, que tem cinco gols, sendo o vice-artilheiro do campeonato.

Data dos jogos

30/07 - Gramadense x Novo Hamburgo (15h)

03/08 - Novo Hamburgo x Gramadense (15h)

