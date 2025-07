Vegetti prevê segundo semestre 'difícil' para o Vasco, mas aprova trabalhos de Fernando Diniz

Após mais de um mês de espera, a bola volta a rolar no futebol nacional no próximo fim de semana. E o Vasco terá logo um clássico pela frente no Brasileirão: encara o Botafogo, sábado, às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Um dos líderes do elenco, Vegetti aprovou os treinos na pausa para o Mundial antes de um segundo semestre "difícil."