Vasco é goleado pelo Del Valle na Sul-Americana; Bahia só empata em Salvador

Dois brasileiros iniciaram suas caminhadas por uma vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana nesta terça-feira. Pelos jogos de ida dos playoffs, o Vasco sucumbiu na altitude equatoriana, em Quito, e se complicou ao ser derrotado pelo Independiente Del Valle-EQU por 4 a 0. O time carioca atuou desde os 11 minutos de jogo com um jogador a menos, após a expulsão de Lucas Piton.

Fernando Diniz surpreendeu ao escalar GB no time titular, porém a estratégia ruiu com 11 minutos, após Piton ser expulso por um pisão em Briones, revisado pelo VAR. O time carioca se segurou até os acréscimos da primeira etapa, com Léo Jardim operando milagres e com a ajuda da trave.