Vasco é atropelado por Independiente del Valle e se complica na Sul-Americana

Com um jogador a menos desde o início do jogo, o Vasco foi atropelado em campo e se distanciou da vaga para as oitavas do torneio secundário da América do Sul. Na volta, na próxima terça (22), em São Januário, precisa vencer por cinco ou mais gols para avançar no tempo normal. Se ganhar por quatro gols de diferença, o duelo irá para os pênaltis.