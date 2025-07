US Open 2025: data, premiação e mais informações sobre o último Grand Slam da temporada

Italiano Jannik Sinner foi o campeão da categoria simples masculina em 2024. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Após os títulos de Jannik Sinner e Iga Swiatek em Wimbledon, na grama, o mundo do tênis aguarda ansiosamente pelo US Open. O último Grand Slam da temporada é disputado em quadra rápida.

O torneio, que conta com cinco eventos principais, deve receber os principais tenistas do mundo no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro.

Vale destacar que o período dos jogos coincide com o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, celebrado na primeira segunda-feira de setembro. O fato colabora para a grande presença do público.

No complexo onde serão disputados os confrontos estão quatro quadras, incluindo a Arthur Ashe Stadium, a maior quadra de tênis do mundo, que comporta até 23.771 espectadores.

Outro destaque da competição é a premiação elevada. Em 2024, a competição distribuiu US$ 75 milhões em prêmios, sendo o torneio de tênis com a maior premiação da história. Os campeões da edição passada, Jannik Sinner e Aryna Sabalenkam receberam US$ 3,6 milhões (R$ 20,2 milhões).

O US Open conta com cinco eventos a serem disputados entre os profissionais. Confira as categorias abaixo: