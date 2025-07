Universidade da Pensilvânia exclui atletas transgênero de equipes femininas

O acordo ocorre após uma investigação recente do Departamento de Educação , que se baseou em uma lei federal que proíbe a discriminação de gênero nos programas educacionais , depois que a nadadora transgênero Lia Thomas competiu em provas femininas em 2021 e 2022 por esta universidade localizada na Filadélfia (nordeste).

A prestigiada universidade "adotará a partir de agora as definições biológicas de homem e mulher" e "não permitirá que os homens participem de programas atléticos femininos", segundo o comunicado do departamento sobre os termos do acordo.