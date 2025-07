Turbulência, falta de informação e a pressa universal: um relato sobre a experiência no avião para a Filadélfia

Avião sobrevoou o estádio Lincoln Field. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Em virtude de um temporal em Miami, o meu voo rumo à Filadélfia partiu 40 minutos atrasado. E o trajeto de 2h50min foi marcado por bastante turbulência.

Na aproximação para o pouso na cidade mais importante do estado da Pensilvânia, o avião sobrevoou muito próximo do Lincoln Field, palco do jogaço de sexta (4), entre Palmeiras e Chelsea.

Voos domésticos requerem paciência nos EUA

Os voos domésticos nos Estados Unidos exigem uma boa dose de paciência. As filas para embarque costumam ser longas e a checagem no raio-x é minuciosa.

Todos devem retirar os calçados e, vez de passar por um simples detector de metais, como no Brasil, os passageiros são "escaneados" dentro de um aparelho que lembra uma porta giratória de banco.

Importante: neste momento, ninguém pode ter nada no bolso, nem mesmo um papel de bala. E agir de forma agressiva com os agentes de segurança do aeroporto pode render um professor criminal e uma multa de US$ 13.910.

Pressa universal

Após o pouso, a maioria das pessoas levantou-se e se acotovelou no corredor da aeronave. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Pode ser no Brasil ou nos EUA, a pressa dos passageiros é universal. Tão logo o avião pousou no Aeroporto Internacional da Filadélfia, aconteceu exatamente aquilo que ocorre em todos os voos brasileiros. A maioria das pessoas levantou-se e se acotovelou no corredor da aeronave, mesmo que o procedimento de abertura de portas e desembarque sempre demoram e alguns bons minutos para ocorrer, ainda que o avião já esteja estacionado.

Nunca vou entender essa pressa do pessoal. Recentemente uma pesquisa apontou que nunca um passageiro conseguiu sair do avião com a porta fechada. Soube também que outra pesquisa registrou que todos os passageiros que embarcam em um voo conseguem desembarcar normalmente, independentemente do tempo que eles levem para levantar e retirar as suas bagagens de mão.

Bem-vindos, nas não me perguntem nada

Balcão que seria para informações sobre futebol. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Após retirar minha bagagem no Aeroporto da Filadélfia, vi um balcão de informações envelopado com a frase: "Welcome, soccer fans" (Bem-vindos, fãs de futebol). Porém, ao comentar isso com a atendente, ela respondeu:

— Desculpa, eu não tenho nenhuma informação sobre futebol. Este balcão é para informações sobre o aeroporto mesmo.

Futebol feminino

Futebol feminino é destaque no New York Times. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A leitura dos jornais americanos mostra a força do futebol feminino no país. Logo ao desembarcar na Filadélfia, comprei o jornal local, o Daily News. Não havia uma linha sobre o Mundial de Clubes, porém uma página inteira era dedicada ao bom momento da seleção feminina de futebol, que joga nesta noite um amistoso contra o Canadá.