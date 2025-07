Trump ameaça bloquear construção de estádio de time da NFL; entenda o motivo

Trump já havia expressado o desejo de ver o retorno dos nomes "Redskins" e "Indians" (usado pelo time de beisebol Cleveland Guardians até 2021), mas intensificou o tom no domingo (20) , sugerindo uma ação política.

Mudança de local

O Washington Commanders, que deixou a capital em 1997 para jogar em Maryland, fechou um pré-acordo neste ano para retornar a Washington com um novo estádio previsto para 2030 .

Apesar do poder de Trump para intervir diretamente ser limitado pela autonomia do Distrito de Columbia , ele já sugeriu retomar o controle federal sobre a capital. Em fevereiro, declarou: "Acho que deveríamos assumir o controle de Washington, D.C."

Polêmica

A questão do nome divide opiniões. Parte da torcida defende o retorno por tradição. No entanto, organizações indígenas como o Congresso Nacional dos Índios Americanos e a Cultural Survival condenam o uso de estereótipos em nomes e mascotes esportivos. Em contrapartida, o grupo Native American Guardians Association apoia a manutenção do nome Redskins, alegando "uso respeitoso de nomes e imagens indígenas".