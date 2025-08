Tota Magalhães faz estreia na versão feminina da Volta da França

Primeira brasileira a participar da versão feminina da Volta da França, que começou neste sábado (26), com um trecho circular de 78,8 quilômetros entre as cidades de Vannes e Plumelec, na região da Bretanha, Ana Vitória "Tota" Magalhães finalizou a disputa individual na 148ª posição entre as 153 competidoras que completaram a prova.