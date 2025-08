Torcidas de Grêmio e de Inter encolhem segundo pesquisa de jornal; veja ranking

Torcida colorada ocupa 11ª colocação no ranking; a gremista é sexta colocada. Ricardo Duarte, Inter / Lucas Uebel, Grêmio

Uma nova pesquisa sobre o tamanho das torcidas dos clubes brasileiros aponta encolhimento no número de aficionados da Dupla Gre-Nal, porém dentro da margem de erro. Estudo publicado nesta segunda-feira (28) pelo jornal O Globo, em parceria com o instituto Ipsos-Ipec, aponta o Grêmio com o sexto maior contingente de apoiadores. Os colorados aparecem na 11ª colocação do ranking.

Os dados apontam o Grêmio com 3% dos torcedores brasileiros. No levantamento anterior, em 2022, o índice gremista foi de 3,2%. Já o Inter apresentou uma queda mais acentuada, caindo de 2,2% para 1,7%.

Flamengo e Corinthians continuam na frente

A liderança segue com o Flamengo com 21,2% dos torcedores brasileiros. Na sequência aparecem Corinthians (11,9% com cada de 3,6 pontos percentuais) e Palmeiras (6,5%).

No ano passado, uma pesquisa da Atlas Intel, em parceria com o Estadão, apontou o Grêmio na sétima colocação na lista, com 4,6% dos torcedores. O Inter foi o 11º com 2,9%.

Confira o resultado da pesquisa O Globo/Ipsos-Ipec.

Ranking de maiores torcidas do Brasil

Flamengo – 21,2% Corinthians – 11,9% Palmeiras – 6,5% São Paulo – 6,4% Vasco – 3,4% Grêmio – 3% Cruzeiro – 2,3% Atlético-MG – 2,3% Bahia – 2,2% Santos – 2% Inter – 1,7% Botafogo – 1,5% Sport – 1,3% Fluminense – 0,9% Seleção Brasileira – 0,9% Vitória - 0,8% Fortaleza - 0,7% Ceará - 0,7% Santa Cruz - 0,6% Athletico-PR - 0,5% Remo - 0,5%

Metodologia da pesquisa