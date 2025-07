Torcedores do Palmeiras cuidam "maldição do Rocky Balboa" que já vitimou até Tom Brady; entenda

Tom Brady lamenta derrota em 2018 para o Eagles. Christian Petersen / Getty Images/AFP

Antes do jogo contra o Chelsea, os torcedores do Palmeiras que tiram fotos na estátua de Rocky Balboa, atração turística da Filadélfia, receberam um importante alerta dos fãs do Philadelphia Eagles, time de futebol americano local.

— Eu recomendo seriamente que não vistam a estátua do Rocky com a camisa do Palmeiras. Isso vai amaldiçoar a equipe — contou a Zero Hora o estudante Ethan Quinn, 17 anos, torcedor dos Eagles.

Futebol americano

Essa referida maldição é muito popular na Filadélfia por conta do que ocorreu nas edições de 2018 e de 2025 do Super Bowl, a final da NFL, principal liga de futebol americano.

Há sete anos, o New England Patriots estava no auge, liderado pelo lendário quarterback Tom Brady, e enfrentaria os Eagles, que nunca haviam vencido a competição até então e eram considerados os grandes azarões.

Até que, segundo a crença popular, uma provocação da torcida dos Patriots mudou o rumo da partida.

Eagles de Zach Ertz (com a bola) venceram Patriots em decisão histórica. Streeter Lecka / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

— Dois dias antes do jogo, um torcedor dos Patriots vestiu a estátua do Rocky com a camiseta dos Patriots. Nós dizemos aqui na Filadélfia que neste dia o Rocky amaldiçoou os Patriots, e eles perderam o Super Bowl para os Eagles, algo que ninguém acreditava que poderia ocorrer — conta Quinn.

Segunda edição da maldição

E esta não foi a única vez. Em fevereiro deste ano, Rocky Balboa também "ajudou" os Eagles a conquistarem o seu segundo Super Bowl, derrotando o Kansas City Chiefs.

— Um torcedor dos Chiefs fez exatamente a mesma coisa, vestiu a estátua com a camisa dos Chiefs. E adivinha o que aconteceu? Eles perderam para os Eagles. Isso é considerado aqui uma maldição. E que funciona — finaliza Quinn.

Em fevereiro, Eagles venceram o Chiefs no Super Bowl. PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Respeito

Em 2023, o tight end Travis Kelce, do Chiefs, chegou a implorar para que a torcida não brincasse com a maldição:

— Por favor, não mexam na estátua. E definitivamente não coloquem uma camisa 87 (número usado por Kelce) nela.

Outros torcedores já "provocaram" a maldição, sempre com o mesmo final. Reprodução / Reprodução

De olho

Tirar fotos da estátua de Rocky, situada em frente ao Museu de Arte da Filadélfia, está liberado, como fez o ortopedista Gustavo Ferreira, 42 anos.

Porém, é melhor os palmeirenses não ousarem vestir o lutador com a camisa do Palmeiras.

A consequência na partida desta sexta (4), às 22h (horário de Brasília), contra o Chelsea, pode ser cruel.

Torcedores do Palmeiras posam para foto em frente à estátua. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Nao vou colocar camisa nenhuma na estátua GUSTAVO FERREIRA Ortopedista torcedor do Palmeiras