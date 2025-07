Torcedor que discutiu com Neymar após derrota do Santos para o Inter pede desculpas: "Me exaltei"

— Estou chateado. Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Santos, tanto os que estavam no estádio quanto os que assistiram pela TV. Me exaltei. O time está deixando muito a desejar. Cobrei o Neymar de forma ríspida, usei palavras de baixo calão e ele também me xingou. Mas foi no calor do momento. Não vou desistir do meu time — afirmou.