“Todo mundo que anda de skate já imaginou descer aquela rampa”: a história do vídeo viral falso em icônico prédio de Porto Alegre

CAFF será palco de um evento onde um skatista irá descer, em setembro, a rampa do prédio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

“Funk do Joel Santana”, “Me dá meu chip, Pedro” e “Crazy Frog”, de Axel F, foram vídeos virais com milhares de visualizações no YouTube, em 2009. No mesmo ano, outro vídeo explodiu na mesma rede social.

Nele, um jovem aparecia na expectativa de ver o amigo descer de skate a “rampa” do Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAFF. Até que o amigo “dropou” do icônico prédio da Capital. Em poucos segundos, correu até o parceiro e ambos ficaram sem acreditar no feito.

A postagem, produzida por uma agência de publicidade à época, foi apagada poucos anos depois e deu lugar a uma repostagem feita em outro canal, onde permanece até os dias atuais. Esta, muito mais modesta no quesito números de visualizações, voltou a engajar após o anúncio de que um skatista multicampeão irá descer em setembro o prédio que é cartão postal da cidade.

Todavia, ambas tinham algo em comum: ser um vídeo fake.

Athos Porto, hoje com 44 anos, está morando há sete anos em Seixal, região metropolitana de Lisboa, em Portugal. O skatista que “desceu” a rampa do CAFF não anda mais de carrinho (apelido de skate). Hoje vende carros em uma concessionária portuguesa.

Recuperado de uma cirurgia de pedra na vesícula no qual ficou internado mais de um mês, o gaúcho concedeu entrevista a Zero Hora. Já no início afirmou:

— Foi uma montagem. A agência que me contratou queria um vídeo para viralizar e vender para programas da Globo, como o do Jô Soares.

A visão que o skatista escolhido terá em setembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Bônus por viralização

O gaúcho relembra que a gravação do vídeo “descendo” uma rampa de skate foi, na verdade, em uma cidade vizinha.

— Entramos no pátio do CAFF, fizemos umas imagens lá, mas o vídeo da "descida" foi gravado em Viamão, na Pista da Swell — revela

Com o cachê, o então jovem, que já tinha participado de comerciais publicitários naquele período, ganhou o equivalente a R$ 300 mais bônus, que seriam pagos caso o vídeo viralizasse com acessos. No somatório, ele ganhou mais de R$ 1 mil com a produção fake.

— O skatista olha tudo com um olhar diferente, como um obstáculo. E todo mundo que anda de skate já imaginou descer aquela rampa — finalizou.

O vídeo original, que não está mais disponível na internet, teve mais de 1 milhão de visualizações, garante Athos. O repost do vídeo falso é possível encontrar no YouTube através do título "Skate Drop! Porto Alegre é demais! Skate no Centro Administrativo de Porto Alegre".

Frame do repost no YouTube, realizado em 2011. YouTube / Reprodução

Gravação garantiu risadas

Outro que participou do vídeo viral foi Thiago Pires, 37 anos, skatista profissional desde 2015 e que aparece de agasalho verde e amarelo na filmagem.

— A gente já tinha feito diversos trabalhos publicitários, como comerciais. Naquela época, o skate estava em ascensão, diferente de hoje, que é até modalidade olímpica — comentou.

Com diversos eventos e competições no currículo, Thiago confirma que também recebeu a mesma quantia que Athos para gravar o material em 2009, além de que se divertir muito naquele dia:

— As empresas estavam começando a se ligar que o skate estava entrando em ascensão e começaram a usar o esporte como material de divulgação publicitário. Aí chegou o convite. Foi bem legal e um dia bem divertido... a gente deu muita risada — disse.

Morador de São Lourenço do Sul, Thiago projeta o evento patrocinado na Capital e tem um palpite de qual será o skatista multicampeão que será o responsável por descer (de verdade) a rampa.

— Acredito que eles vão planejar direitinho, fechar o ambiente, colocar uma plataforma ali no meio do Centro Administrativo, porque lá de cima, lá de cima mesmo, não sei se é possível pela própria lei da gravidade. De repente vão recapar com folhas de madeira, aí seria possível. O skatista pode cair escorregando, com laterais com estofados — avaliou antes de dar o nome da sua aposta:

— Eu tenho o palpite de ser o Pedro Barros, porque falaram que é um multicampeão mundial. Combina bastante com ele isso e ele merece essa visibilidade.

Projeto de skate gratuito

"Skate Por Lazer" teve a sua inauguração no último final de semana. Marlon Machado / Divulgação

Thiago é atualmente coordenador técnico-pedagógico do projeto "Skate Por Lazer”, que é uma parceria da prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) e da Coordenadoria de Desporto através do Ministério do Esporte.

Inicialmente idealizado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK) em parceria com a fadinha Rayssa Leal, a iniciativa contempla 15 cidades brasileiras que se inscreveram, incluindo os municípios gaúchos de São Lourenço do Sul e Bagé.

— A gente trouxe pra cá (São Lourenço) o projeto. A pista do município está em reforma para ampliação e o projeto contempla a democratização do acesso ao skate. Temos um educador físico, agente social e um coordenador da prefeitura — revela.

O skatista informa que num total de 64 vagas abertas, o sucesso foi tamanho que 99 já foram preenchidas até o momento. A iniciativa contempla crianças e jovens de seis a 18 anos e fornece para os mesmos skates, capacetes, kits, espaço para práticas e as aulas, tudo de forma gratuita.

O evento de inauguração do "Skate Por Lazer” (cujo perfil no Instagram é @skateporlazer) foi no último sábado (19) e a prefeitura de São Lourenço do Sul estuda estender o projeto por mais um ano devido ao sucesso no município. As aulas iniciam de forma oficial na próxima segunda-feira (28).