Times da MLS e da liga mexicana se enfrentam na Leagues Cup

Todo o contingente de clubes da liga mexicana interrompeu seu torneio doméstico para viajar aos Estados Unidos e Canadá com um único objetivo: desafiar times da MLS, incluindo o Inter Miami de Lionel Messi, na inovadora Leagues Cup de 2025, que começa nesta terça-feira (29).

Em sua quinta edição - a terceira consecutiva e oficial - a competição evoluiu para um torneio mais robusto e atraente, que acontecerá até 31 de agosto, quando a final - em local ainda a ser definido - vai coroar o melhor time da América do Norte.

O que começou em 2019 com oito times (quatro por liga) em uma fase eliminatória direta a partir das quartas de final, este ano será uma disputa entre 36 clubes (18 de cada torneio).

Os times começarão suas partidas em uma primeira fase de três rodadas, na qual enfrentarão equipes da liga adversária, antes de avançarem para as quartas de final, semifinais e final, além de uma disputa pelo terceiro lugar.

O torneio da Concacaf, que já teve como campeões Cruz Azul (2019), Club León (2021), Inter Miami (2023) e Columbus Crew (2024), contará com um total de 62 partidas em 21 estádios americanos e canadenses.

E também será uma oportunidade para ver estrelas do futebol desfilarem pelos estágios na reta final de suas carreiras: do 'Quarteto Fantástico' do Inter Miami (Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba), ao lado de Rodrigo De Paul, a Sergio Ramos (Monterrey), James Rodríguez (Léon) e Keylor Navas (Pumas).