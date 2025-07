Time sub-20 do Flamengo goleia o Bayer Leverkusen; veja os gols

Um encontro inusitado ocorreu no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea, no Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (18). Em pré-temporada no Brasil, o Bayer Leverkusen, campeão alemão na temporada 2023/2024, enfrentou o time sub-20 do Flamengo. Ainda mais inusitado foi o resultado: 5 a 1 para os garotos do clube carioca.