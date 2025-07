Time que enfrentou o Inter na Copa do Brasil perde pontos na Série D por homofobia

Maracanã enfrentou o Inter pela terceira fase da Copa do Brasil. Renan Mattos / Agencia RBS

O Maracanã-CE, que enfrentou o Inter na terceira fase da Copa do Brasil, perdeu pontos na Série D em decisão inédita do STJD. A medida, baseada no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), se deu por cânticos de cunho homofóbico contra o treinador do Iguatu-CE, no dia 4 de maio em partida da terceira rodada da competição, em vitória do time que jogou contra o Colorado.

A decisão, proferida de forma unânime nesta segunda-feira (14) pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, é a primeira neste sentido. Conforme o auditor relator Caio Barros, a súmula foi crucial na condenação.

— Igual a gente teve vídeos em outros casos em que trouxeram que foi uma pessoa específica que pôde ser identificada, não se aplicou essa desclassificação da equipe ou perda dos pontos equivalentes. Como neste caso temos apenas a súmula, e neste ponto a súmula que temos (diz) que foi um número substancial de pessoas vinculadas, aplica-se o parágrafo primeiro deste artigo. É o primeiro caso que temos neste sentido — enfatizou.

No documento da partida, o árbitro Leonilson Fernandes Trigueiro Filho descreve que "no minuto final do segundo tempo, parte da torcida localizada por trás do banco de reservas proferiram cânticos de cunho homofóbico direcionados ao técnico da Associação Desportiva Iguatu". Conforme a súmula, o fato foi relatado ao delegado da partida.

Apesar da decisão, o Maracanã segue na lanterna do Grupo A2, agora com seis pontos. Por sua vez, o Iguatu, quarto colocado, chega a 17 pontos e abre vantagem para o quinto, mantendo-se na zona de classificação para a próxima fase. O líder da chave é o Altos-PI, com 26 pontos.

O que diz o artigo 243-G

Lê-se no artigo 243-G do CBJD que "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência" tem como pena suspensão de cinco a 10 partidas se praticada por atleta, treinador ou membro de comissão técnica. Para torcedores a punição é de 120 a 360 dias. Há, ainda, multa de R$ 100 a R$ 100 mil.