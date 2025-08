Time brasileiro faz proposta por ex-Grêmio e negociação pode se tornar a mais cara do futebol nordestino

Gustavo Nunes surgiu como promessa no Grêmio e está no futebol inglês desde 2024.

Desde que o Bahia foi comprado pelo Grupo City, em 2023, dinheiro não foi mais problema para a equipe, que conseguiu fazer grandes investimentos no mercado de transferências. Desta vez, o clube está disposto a superar o próprio recorde para realizar a contratação mais cara do futebol nordestino.

O ex-Grêmio Gustavo Nunes, de 19 anos, é o nome que a diretoria do clube deseja. Atualmente no Brentford, da Inglaterra, o jovem enfrentou problemas físicos na equipe e só conseguiu participar de três jogos com o time principal na Premier League. Em todas as oportunidades, ele saiu do banco de reservas.