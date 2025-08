Thomas Müller anuncia sua chegada à MLS

Thomas Müller, o icônico ex-atacante do Bayern de Munique, anunciou nas redes sociais neste sábado (26) que se juntará à MLS nos Estados Unidos após um quarto de século no clube bávaro.

"Chegou a hora de dar o grande salto para o outro lado do Atlântico", disse o alemão campeão mundial de 2014 em um curto vídeo, no qual aparece sentado em uma cadeira às margens de um rio com seu pai e irmão, todos os três usando grandes chapéus de cowboy.

No entanto, o versátil jogador de 35 anos não revelou a identidade do clube pelo qual jogará na liga norte-americana, onde atuam outros campeões mundiais como Lionel Messi, Sergio Busquets e Hugo Lloris.

Müller disputou suas últimas partidas pelo Bayern de Munique neste verão, durante a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Ele se despediu da torcida do Bayern de Munique no final de maio, após 25 anos no clube e 13 títulos da liga alemã.