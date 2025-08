Ter Stegen é submetido à cirurgia, mas tempo de recuperação gera polêmica no Barcelona

Caso o arqueiro de 33 anos fique apto para voltar a jogar mesmo em três meses (o que nesse caso não configura lesão de longa duração), o clube não poderá deixá-lo fora da lista de inscritos. Entretanto, se a posição do Barcelona estiver correta, a diretoria poderá abdicar de parte de seu salário para inscrever reforços.

"O jogador Marc Ter Stegen foi submetido com sucesso a uma nova cirurgia para tratar problemas na região lombar realizada pela doutora Amélie Léglise, sob a supervisão dos Serviços Médicos do clube na Clínica Esportiva Bordeaux Merignac. Ele não está disponível para seleção e sua recuperação determinará quando poderá retornar", diz o texto do informe.