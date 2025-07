Tenista Jasmine Paolini encerra parceria com treinador Marc López

Número 5 do mundo, a tenista italiana Jasmine Paolini, eliminada na segunda rodada de Wimbledon, decidiu encerrar sua parceria com o treinador espanhol Marc López, iniciada em abril.

Trabalhando com López, a italiana foi campeã em maio do WTA 1000 de Roma, no saibro, mas depois caiu nas oitavas de final em Roland Garros, onde foi finalista em 2024.