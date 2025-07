Temperatura elevada, água poluída, falta de medalha: o que disseram as nadadoras brasileiras após a prova de maratona aquática do Mundial

Após dois adiamentos, as provas olímpicas de águas abertas (10 km) foram realizadas no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos , nesta quarta-feira (16), em Cingapura.

— Estamos há 36 horas (esperando a prova). Parece uma brincadeira, com os atletas. Primeiro a preocupação era o calor e depois, do nada, uma água com qualidade a desejar. A gente não se importa com isso, mas é toda uma preparação feita, claro que pra todo mundo igual, e provavelmente as três primeiras se prepararam até mais que as demais — afirmou a campeã olímpica em Tóquio-2020 e quarta colocada nos Jogos de Paris-2024.