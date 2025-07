Técnico do Chelsea prevê duelo ofensivo contra o PSG na final da Copa de Clubes

O técnico do Chelsea, o italiano Enzo Maresca, disse nesta sexta-feira (11) que acredita que a final da Copa do Mundo de Clubes contra o Paris Saint-Germain daqui a dois dias será um jogo de muito futebol ofensivo.

"Nós gostamos de ficar com a bola, com certeza, e eles também. Eles gostam de pressionar em cima, nós fazemos o mesmo", declarou Maresca em entrevista coletiva no MetLife Stadium, em East Rutherford, palco da grande decisão.