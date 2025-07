Técnico do Chelsea manda recado ao 'melhor do mundo' PSG: 'Clima no vestiário está fantástico'

Enzo Maresca não se cansa de ouvir que o Paris Saint-Germain é o "melhor time do mundo" e o favorito na decisão do Mundial de Clubes, domingo, no MetLife Stadium, em New Jersey (16 horas de Brasília). Sabe, contudo, que pode superar e garantiu que a confiança de seu elenco está bastante elevado para surpreender o planeta.

"Concordo com a maioria das pessoas que dizem que o PSG é o melhor time do mundo. Eu também gosto de vê-los jogar, mas vamos tentar vencer no domingo", disse Maresca, com certa ironia, e apostando no clima leve e confiante de seu grupo.

"Neste momento, o clima dentro do vestiário está fantástico, top", acrescentou. "A razão é porque eles valorizam o que fizeram durante esta competição e durante a temporada, especialmente agora que estamos na mesma posição", frisou, garantindo que em decisão tudo pode acontecer.

O Chelsea foi campeão da Liga Conferência e está em busca do bicampeonato mundial após erguer a taça contra o Palmeiras há quatro temporadas. "Quando você começa com 32 times e tem a sorte de chegar aqui com apenas dois, eles ficam orgulhosos e felizes. Tenho a sensação de que estamos prontos para jogar esta final no domingo."

O técnico da equipe inglesa optou por não dar pistas ao oponente e escondeu a escalação. Contudo, mostrou empolgação com a escalação de Caicedo e elogiou bastante o brasileiro João Pedro.

"João é um jogador muito bom, a razão pela qual o compramos é porque achamos que ele vai nos ajudar contra times que defendem blocos profundos e baixos", analisou. "Ele é muito bom em espaços pequenos, tem muita qualidade. Temos 48 horas antes da final e temos a sorte de poder escolher entre diferentes opções. Vamos ver quem vai jogar", despistou.