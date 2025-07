Técnico do Chelsea elogia Renato e vê Fluminense em vantagem física para a semifinal do Mundial de Clubes

Após vencer o Palmeiras, Enzo Maresca afirmou agora focará atenção no Fluminense, próximo adversário no Mundial. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, afirmou que o Fluminense, próximo adversário nas semifinais do Mundial de Clubes, está em vantagem física, por conta do calendário brasileiro. Além disso, o italiano definiu como "fantástico" o trabalho do técnico Renato Portaluppi.

Logo após a vitória sobre o Palmeiras nessa sexta (4), na Filadélfia, pelas quartas de final, o treinador do clube inglês analisou o próximo adversário.

— (Até agora) Eu estava focado no Palmeiras. A partir de amanhã (sábado), vou começar a focar no Fluminense. Assisti ao jogo deles hoje (sexta, contra o Al-Hilal) à tarde, assisti a algumas partidas que eles já fizeram, e dá para ver que são muito bem organizados e têm alguns jogadores muito bons — disse Maresca, ao responder uma pergunta de Zero Hora na entrevista coletiva concedida no estádio Lincoln Field.

Na mesma resposta, o italiano ainda elogiou Renato, mas apontou que o Fluminense terá uma vantagem física pelo fato de o Chelsea estar no fim da temporada, ao contrário do adversário.

— O treinador (Renato) está fazendo um trabalho fantástico. E, mais uma vez, será uma semifinal. A energia dos times brasileiros nessas competições é muito alta, provavelmente porque vocês estão começando a temporada agora, enquanto nós estamos terminando. Então, é normal que a energia seja diferente. E nós tentamos lidar com isso — finalizou.

Apesar da declaração de Maresca, o primeiro jogo do Fluminense na atual temporada foi no dia 12 de janeiro, na estreia no Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa. De lá para cá, em quase cinco meses, o time já disputou 41 jogos, incluindo Estadual, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Mundial de Clubes.