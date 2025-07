Técnico do Chelsea descarta favoritismo contra o Flu na Copa de Clubes

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, descartou nesta segunda-feira (7) o favoritismo contra o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, e reconheceu que o Paris Saint-Germain é a equipe que mais gostou de ver na competição.

"Eu não acho que o Chelsea seja favorito. A esta altura do campeonato, não existe favorito", ressaltou Maresca em entrevista coletiva no MetLife Stadium, palco do duelo com o Tricolor na terça-feira.