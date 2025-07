Técnico da seleção, Ancelotti é condenado a prisão por fraude fiscal na Espanha

Ancelotti teria cometido crime contra o Tesouro Público espanhol no ano fiscal de 2014, por não pagar impostos. Ele também foi julgado por denúncia semelhante para o ano fiscal de 2015, mas foi absolvido. A Justiça ainda não se manifestou publicamente sobre a pena de prisão.

O treinador italiano trabalhou por duas vezes na Espanha, ambas no comando do Real Madrid, entre 2013 e 2015 e, mais recentemente, entre 2021 e 2025, antes de ser contratado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar a seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.