Tebas rebate Courtois e rejeita adiar estreia do Real Madrid no Espanhol: 'Nenhuma liga mudou'

Tebas disse que a decisão de não adiar a estreia foi tomada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com o apoio de LaLiga, que organiza a competição. De acordo com o dirigente, os jogadores do clube da capital espanhola teriam 20 dias de folga e 21 dias de treinamento durante a pré-temporada.

O Real Madrid disputou 68 partidas oficiais na temporada, desde 18 de agosto do ano passado: 38 no Espanhol, 14 na Liga dos Campeões, seis na Copa do Rei e no Mundial de Clubes, duas na Supercopa da Espanha e uma na Supercopa Europeia e na Copa Intercontinental. O PSG jogará sua 65ª partida na final do Mundial de Clubes, neste domingo, e o Chelsea, a 64ª. O campeão europeu abre a temporada de 15 a 17 de agosto, em Nantes, enquanto os ingleses estreiam no dia 17 de agosto diante do Crystal Palace.