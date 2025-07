Talles Magno volta a marcar após 24 jogos e garante vitória do Corinthians diante do Ceará

Corinthians e Ceará fizeram um jogo de pouca qualidade técnica no Castelão, nesta quarta-feira, e caminhavam para um justo empate sem gols, mas Talles Magno foi às redes para garantir vitória por 1 a 0 aos corintianos e encerrar jejum de 24 jogos sem marcar. Dessa forma, o time comandado por Dorival Júnior sai da 14ª rodada do Brasileirão aliviado, depois de derrota para o Red Bull Bragantino em casa e cobranças da torcida.

A equipe paulista estava há cinco jogos sem vencer. Agora com 19 pontos, ultrapassa o adversário cearense, que fica com 18.

Dorival teve de montar a equipe alvinegra sem os protagonistas do ataque. Suspensos, Romero e Memphis Depay se juntaram a Yuri Alberto, que ainda se recupera de lesão na coluna vertebral, como desfalques. Por isso, a dupla ofensiva foi formada por Talles Magno e o jovem Gui Negão, titular pela primeira vez, aos 18 anos, no que foi apenas sua terceira aparição entre os profissionais

O segundo tempo começou tão escasso de ideais quanto o primeiro. O time cearense tentou ficar com a bola no pé e ensaiou alguns lances mais interessantes, porém pouco incomodou a defesa paulista. Mais perto do final da partida, a posse passou para o Corinthians, eventualmente agraciado por passes construtivos de Garro, enquanto os donos da casa jogavam no contra-ataque.