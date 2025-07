Taiane Justino conquista bronze e Brasil termina o Pan-Americano de Levantamento de Pesos com 15 medalhas

Taiane e sua medalha de bronze. Laura Amaro / Divulgação/CBLP

O Brasil fechou o Campeonato Pan-Americano de Levantamento de Pesos, em Cali, na Colômbia, com 15 medalhas.

Nesta sexta-feira (18), último dia da competição, Taiane Justino garantiu o bronze no arremesso da categoria acima de 86 kg, com 151 kg levantados, novo recorde nacional.

A cubana Marifélix Ruiz foi a campeã do arremesso, com 162 kg, seguida da estadunidense Mary Taissen-Lappen, com 161 kg.

Com o bronze de Taiane, a equipe brasileira fechou a disputa com duas medalhas de ouro, oito de prata e cinco de bronze. Todos os seis atletas brasileiros subiram ao pódio ao menos uma vez e quatro deles conquistaram medalhas em todas as disputas de suas categorias, na melhor participação brasileira na história da competição.

Matheus Pessanha foi escolhido como o melhor atleta da competição, com base no índice Sinclair, que leva em conta o peso corporal do atleta.

Matheus Pessanha ganhou duas pratas. Liliane Menezes. / Divulgação/CBLP

— Nunca tivemos seis atletas medalhistas em um Pan-Americano. Tivemos até mais medalhas de ouro, mas nunca seis atletas medalhistas. Tivemos recordes nacionais. A gente concretizou uma etapa muito importante da nossa preparação, da evolução do levantamento de pesos no Brasil, mostrando o nosso valor — comentou Dragos Stanica, técnico da equipe brasileira.

Confira o desempenho brasileiro em Cali: