Świątek e Krejčíková levam susto mas avançam à 3ª rodada em Wimbledon

Świątek é a número 4 do mundo. ADRIAN DENNIS / AFP

As duas perderam um set, mas conseguiram vencer suas respectivas partidas da segunda rodada: a ex-número 1 do mundo Iga Świątek e a atual campeã Barbora Krejčíková avançaram para a terceira rodada de Wimbledon nesta quinta-feira (3).

Świątek, quarta colocada no ranking da WTA, derrotou a estadunidense Caty McNally, ex-número 11 do mundo, que caiu para a 208ª posição, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/1, após 2h25min de partida na quadra central do All England Club.

A tenista polonesa, que se sente muito mais confortável no saibro do que na grama londrina, tem como melhor resultado em Wimbledon as quartas de final, alcançadas em 2023.

Świątek venceu Roland Garros quatro vezes (2020, 2022, 2023 e 2024) e o US Open uma vez (2022), mas nesta temporada está longe de seu melhor nível.

Na terceira rodada, ela enfrentará outra americana, Danielle Collins (54ª), que passou pela eslovena Veronika Erjavec (171ª) por 6/4 e 6/1, em 52 minutos.

Atual campeã, Krejčíková volta a perder set, mas avança

Krejčíková defende conquista de 2024. GLYN KIRK / AFP

Já a tcheca Krejčíková, 16ª colocada no ranking mundial, derrotou outra tenista dos Estados Unidos, Caroline Dolehide (32ª), com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, em jogo que teve 1h51min de duração.

Na primeira rodada, a atual campeã do torneio disputado no All England Club já havia perdido um set na vitória sobre a jovem filipina Alexandra Eala.

Krejčíková ficou afastada até maio devido a uma lesão nas costas e foi eliminada na segunda rodada do recente torneio de Roland Garros.

—Este torneio (Wimbledon) é muito especial para mim. Os últimos seis ou oito meses foram realmente difíceis. Valorizo muito estar aqui, jogar partidas e me sentir bem e saudável— disse a jogadora tcheca.

Na terceira rodada, a tcheca vai enfrentar outra adversária estadunidense: Emma Navarro, décima colocada no ranking mundial, venceu a russa Veronika Kudermetova por 6/1 e 6/2.

Outros resultados desta quinta-feira do torneio de Wimbledon:

Simples feminino - Segunda rodada:

Mirra Andreeva (RUS) 2 x 1 Lucia Bronzetti (ITA) - 6/1, 7/6 (7-4)

Hailey Baptiste (EUA) 2 x 0 Victoria Mboko (CAN) - 7/6 (8-6), 6/3

Zeynep Sönmez (TUR) 2 x 0 Wang Xinyu (CHN) - 7/5, 7/5

Ekaterina Alexandrova (RUS) 2 x 0 Suzan Lamens (HOL) - 6/4, 6/0

Belinda Bencic (SUI) 2 x 1 Elsa Jacquemot (FRA) - 4/6, 6/1, 6/2

Elisabetta Cocciaretto (ITA) 2 x 0 Katie Volynets (EUA) - 6/0, 6/4

Elena Rybakina (CAZ) 2 x 0 Maria Sakkari (GRE) - 6/3, 6/1

Liudmila Samsonova (RUS) 2 x 0 Yuliia Starodubtseva (UCR) - 6/2, 6/1

Jéssica Bouzas Maneiro (ESP) x Sofia Kenin (EUA) - 6/1, 7/6 (7-4)

Dayana Yastremska (UCR) x Anastasia Zakharova (RUS) - 5/7, 7/5, 7/6 (10-8)