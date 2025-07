Swiatek assume 3º lugar no ranking da WTA após título em Wimbledon; Bia Haddad deixa o Top 20

Swiatek vinha de temporada bastante ruim, sem nenhuma taça, o que a fez despencar para a oitava colocação do ranking. Os bons resultados na temporada de grama, que não é sua especialidade, a fizeram retomar o sorriso e a confiança. O inédito e inesperado título em Wimbledon a faz renascer a esperança de retomada na carreira brilhante, agora com seis Grand Slams vencidos.

"Sinceramente, ainda não sei (o que esse título mudará na minha carreira). Nunca se sabe o que vai acontecer no futuro, mas com certeza este título me surpreendeu", admitiu a polonesa. "Devo dizer que vencer Wimbledon estava no fim da minha lista de desejos, porque eu simplesmente achava que seria o mais difícil, o mais complicado. Isso significa que, para mim, devo sempre acreditar, porque se eu consegui adaptar meu jogo à grama, então acho que tudo é possível."