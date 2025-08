Surto de gastroenterite atinge equipe dos EUA no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura

Katie Ledecky foi uma das atletas atingidas, mas conseguiu bronze nos 400 metros livre. MANAN VATSYAYANA / AFP

A equipe de natação dos Estados Unidos enfrenta um surto de gastroenterite aguda durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura. Segundo um porta-voz da delegação estadunidense, vários atletas apresentaram sintomas da doença desde a chegada ao país asiático, após um período de treinos na Tailândia.

A campeã olímpica Torri Huske foi uma das afetadas e não disputou os 100 metros borboleta neste domingo (27), primeiro dia das provas de natação. Claire Weinstein, de 18 anos, também ficou fora dos 400 metros livre. De acordo com a representante da equipe americana, Nikki Warner, as atletas não se retiraram da competição e devem seguir no torneio, priorizando outras provas.

A equipe dos EUA não informou quantos atletas foram atingidos pela gastroenterite nem a origem do surto.

Guilherme Caribé na final dos 50 metros borboleta

Carbié nada final na segunda-feira. Satiro Sodré / SSPress/CBDA/Divulgação

Neste domingo, o brasileiro Guilherme Caribé assegurou vaga na final dos 50 metros borboleta - a disputa pela medalha será na manhã desta segunda-feira (28). Principal nome do Brasil na natação neste Mundial, o baiano ficou em quinto lugar em sua bateria nas semifinais e avançou por um centésimo. Caribé fez a melhor marca da carreira, 22seg91, e passou com a sétima melhor marca entre os oito finalistas.

Já os brasileiros Guilherme Costa e Stephan Steverink, nos 400 metros livre, não passaram das eliminatórias.

Steverink foi sexto na quarta bateria, com 3min47seg93 e fechou em 18º lugar. Guilherme não teve bom desempenho, foi último na quinta série, com 3min48seg94 e finalizou em 22º no geral.

Na prova feminina dos 400 metros livre, Maria Fernanda Costa foi a quarta colocada na terceira eliminatória, com 4min07seg32, e ficou com o nono lugar. Gabrielle Roncatto foi a sétima na quarta bateria, com 4min10seg37 e acabou na 16ª posição.

Nos 100 metros borboleta, Stephanie Balduccini terminou na 10ª e última posição da quarta eliminatória e em 28º no geral.

Finais

Os revezamentos australianos. MANAN VATSYAYANA / AFP

As eliminatórias foram encerradas na madrugada do Brasil, manhã em Singapura. E no começo do domingo, no horário de Brasília aconteceram as primeiras finais.

A canadense Summer McIntosh venceu os 400 metros livre com 3min56seg26 e conquistou seu quinto ouro em Mundiais, o primeiro nesta prova.

O pódio ainda teve a chinesa Li Bingjie (3min58seg21) e a estadunidense Katie Ledecky (3min59seg49).

Na versão masculina dos 400 metros livre, o alemão Lukas Martens confirmou o favoritismo e venceu com 3min42seg35. A prata foi para australiano Samuel Short, com 3min42seg37 e o bronze ficou com o sul-coreano Kim Woo-min, que nadou em 3min42seg60.

A Austrália venceu os dois revezamentos do dia. No 4x100 metros livre feminino, Mollie O'Callaghan, Mg Harris, Milla Jansen e Olivia Wunsch cravaram 3min30seg60 para superar os Estados Unidos, prata com 3min31seg04, e a Holanda, bronze com 3min33seg89.