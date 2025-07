Suposto acidente, hacker e reunião pela Terceirona: como foi a agitada sexta no futebol do Interior

Sem a presença do casal que diz ter sofrido acidente, dirigentes se reuniram com a FGF. Riograndense / Divulgação

Às 5h39min desta sexta-feira (18), dirigentes de cinco clubes interessados em participar da Terceirona receberam uma mensagem preocupante. O casal que comanda o Farroupilha, de Pelotas, alegava ter sofrido um acidente na estrada, próximo a Piratini, no deslocamento entre Bagé e Porto Alegre.

Na Capital, todos se encontrariam com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, para falar sobre a competição. No grupo do WhatsApp "Terceirinha gaúcha", Adriana (presidente) e Fábio Costa (vice) informavam que tinham batido o carro em um cavalo e destruído parte do carro.

Junto ao texto, fotos de um carro demolido e de um cavalo deitado na pista. Pouco depois, as imagens foram apagadas. E, mais tarde, confirmadas: não eram do suposto acidente.

As fotos enviadas no grupo e divulgadas em alguns veículos de comunicação, inclusive GZH, eram de acidentes em 2023 e 2024. Um deles ocorreu em Santa Catarina, outro em Jaguarão. Segundo as unidades de Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil das cidades da região, nenhum acidente com essas características foi registrado na sexta-feira. O Pronto Socorro de Pelotas não atendeu alguém com lesões de mão decorrentes de trânsito.

A atualização do caso pegou todos de surpresa. Incrédulos com o que se passava, tentaram encontrar Fábio e Adriana ao longo do dia. Só no final da tarde conseguiram conversar.

À reportagem de GZH, Fábio insistiu que sofreu o acidente. Só não reportou à polícia porque, em suas palavras, "o cavalo não morreu" e ele e a mulher "estão bem". E que, como "foi em uma estrada de chão no interior de Piratini, só foram embora do local". O carro, segundo ele, teve danos no para-choque e no farol. Apesar de pedidos da reportagem, não foram enviadas fotos do veículo a GZH.

Sobre as fotos postadas de manhã no grupo, afirmou não ter sido ele a colocar. Suspeita ter sido hackeado. A única ação do suposto invasor foi ter enviado fotos de acidentes no grupo dos presidentes e apagado alguns minutos depois. Nenhuma outra mensagem foi passada, nenhuma transferência bancária feita, por exemplo.

Sem os representantes do Farroupilha, dirigentes de outros quatro clubes interessados em participar da competição foram recebidos por Luciano Hocsman na FGF. Eles foram atendidos nas demandas principais, de reduzir os custos da competição por conta das fichas de inscrição, arbitragem e bolas.

No início da semana, os presidentes de Farroupilha, Rio Grande, Riograndense-RG, Apafut (de Flores da Cunha) e 1992 (de Carazinho) redigiram um documento pedindo providências para "expor os desafios, ouvir propostas e buscar soluções conjuntas". Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande não quiseram assinar a carta.

Com a reunião considerada produtiva por clubes e Federação, a tendência é de que o campeonato comece no final de setembro.



ENTREVISTA

Fábio Costa, vice-presidente do Farroupilha

O senhor mandou mensagem para o grupo avisando do acidente, certo?

Sim.

E não mandou umas fotos junto, que depois foram apagadas?

Não. Para mim, não chegou nada. Entendeu?

Não. Me desculpe.

Não postei foto nenhuma.

Alguém invadiu seu celular e postou, é isso?

Não, o grupo.

O grupo não manda foto. No grupo, alguém com seu nome mandou fotos de um acidente. Não foi o senhor? Hackearam o seu celular, é isso?

Isso, hackearam meu número de dentro do grupo.

Mas hackearam seu celular só para colocar fotos de acidentes antigos no grupo dos presidentes? Por que não fizeram outra coisa, contratar alguém para o Farroupilha, por exemplo?

Pois é, né? (risos)

Ou uma transferência de dinheiro?

Nada, nada.

É bem específico isso, concorda?

Então, acabei de falar com os presidentes aqui sobre isso. Falo muito pouco no grupo, só participo nas reuniões. Suspeitamos que pessoas de dentro do grupo estavam mandando tudo para a FGF.

Ok, mas isso é outra coisa. Por que uma pessoa hackearia um celular só para mandar uma mensagem no grupo?

Vai saber, né? Estávamos em 10 no grupo, e quando começamos a formar o documento (com pedidos à FGF), alguns saíram por medo de represália. Fomos alertados de que eles estavam só pescando no grupo.

Acha que foi um deles que hackeou?

Tenho certeza que sim. Um dos que não quiseram ir.

Mas por que não usou esse dinheiro para outra coisa?

Pois é, né? Talvez não tenha como participar. Eu mesmo não vou participar nesses moldes aí, estou com outras despesas, construindo um estádio.

Não tem outra mensagem que não reconheça?

Não, nada. Ontem participei do grupo tranquilo. Desliguei e hoje iríamos para Porto Alegre.

E agora o celular está certo ou não? Talvez tenha que trocar...

Agora vou saber. Vamos desfazer o grupo. Porque na hora que chegou a foto para mim, falei para eles: "Não é meu. Nem tenho esse carro". Bati no cavalo em uma estrada de chão, não foi na BR-293.

Seu carro ficou demolido?

Rebentou parachoque, rebentou farol, rebentou bastante coisa no carro.

Poderia mandar fotos? Seria uma forma de acabar com as dúvidas.