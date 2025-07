Sueco Elanga deixa Nottingham Forest e assina com Newcastle

O clube inglês Newcastle anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do atacante sueco Anthony Elanga, de 23 anos, procedente do também inglês Nottingham Forest, em uma transferência estimada pela imprensa britânica em 60 milhões de euros (R$ 390 milhões, na cotação atual).

O atacante formado no Manchester United superou a marca de 100 jogos disputados na Premier League depois de dois anos no Forest, clube para o qual marcou 6 gols e deu 11 assistências na última temporada do Campeonato Inglês.