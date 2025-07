STJD pune Maracanã-CE com perda de pontos por cânticos homofóbicos na Série D

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Maracanã-CE com a perda de três pontos na Série D do Campeonato Brasileiro, após cânticos homofóbicos entoados por parte de sua torcida durante a partida contra o Iguatu, no dia 4 de maio, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. A decisão, anunciada nesta segunda-feira é considerada um marco no combate à discriminação nas arquibancadas do futebol nacional.