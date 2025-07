Site americano faz ranking de melhores jogadores da história da NBA e deixa Kobe Bryant fora do top 10; confira a lista

Jogador faleceu em um acidente de helicóptero em 2020. Ronald Martinez / Getty Images

Kobe atuou por 20 anos na NBA, sempre pela franquia de Los Angeles, e foi cinco vezes campeão: 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. Companheiro de quadra em três dessas conquistas, Shaquille O'Neal, 6º colocado no ranking, se manifestou nas redes sociais do Bleacher Report indignado com a posição do antigo parceiro:

— Kobe em 11° é criminoso — escreveu.

Além disso, outra decisão está sendo questionada pelos fãs de basquete. Fechando o top 10, aparece Stephen Curry, astro do Golden State Warriors quatro vezes campeão com a franquia. Recentemente, ele chegou a 4 mil cestas de três pontos na carreira, sendo o primeiro jogador da história com esse feito.

Rafael Ramos, integrante do PrimeCast, podcast da Zero Hora sobre esportes norte-americanos, comentou sobre a lista:

— Certamente a ausência do Kobe Bryant entre os 10 melhores é a mais polêmica. Afinal, foram cinco títulos e toda uma idolatria conquistada pelo Lakers. A presença de Stephen Curry entre os 10 melhores também chama atenção. Não sei se o colocaria em uma posição tão alta. Precisaremos de um distanciamento histórico maior para avaliar de forma mais precisa o impacto do armador do Warriors na história da NBA.

Segundo o Bleacher Report, o ranking teve a curadoria de especialistas, escritores e editores de NBA que trabalham no site esportivo. Os eleitores tiveram que reduzir uma lista inicial de 500 jogadores para selecionar apenas os 100 melhores entre eles. Os critérios para as escolhas foram a totalidade da carreira de cada jogador na NBA, estatísticas cumulativas e médias, prêmios, playoffs, campeonatos, impacto cultural e grandeza geral.

