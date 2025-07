Sirenes, taxas, gorjetas e isotônicos: as peculiaridades de Nova York no Mundial

No calor, além de líquidos, o organismo perde eletrólitos, que são vitais para o funcionamento das células, dos músculos e dos nervos. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Um colega da imprensa brasileira sentiu-se mal estes dias no MetLife por conta do calor extremo e precisou de atendimento. O médico identificou sintomas de desidratação e lhe disse que, diante das altas temperaturas no verão norte-americano, é importante tomar não apenas água, mas também isotônicos. Isso porque, no calor, além de líquidos, o organismo perde eletrólitos, que são vitais para o funcionamento das células, dos músculos e dos nervos.

Final ignorada nos jornais

O jornal que mais destaca a final deste domingo é o tradicional The New York Times, justamente o que mais ignorou o Mundial nos últimos 30 dias Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

É curiosa a forma como os jornais americanos (não) destacam neste domingo (13) a final do Mundial de Clubes. O Daily News não publica absolutamente nada sobre a partida. Já o New York Post, que vinha sendo o jornal que mais dava espaço à competição, com matérias de uma página, divulga apenas uma pequena coluna ao jogo, puxando pelas reclamações do volante do Chelsea, Enzo Fernández, ao calor e ao horário da partida. As demais páginas esportivas são basicamente sobre a final de tênis de Wimbledon e, principalmente, os jogos de domingo da liga de beisebol.

Curiosamente, o jornal que mais destaca a final é o tradicional The New York Times, justamente o que mais ignorou o Mundial nos últimos 30 dias. Porém, apesar de o PSG ser o "time da moda" no mundo, a matéria é focada apenas no Chelsea. Trata-se de um texto publicado originalmente no portal britânico "The Athletic", que foi comprado recentemente pelo grupo que controla o diário nova-iorquino.

Buzinas e sirenes

A todo momento surge uma viatura da polícia, dos bombeiros ou uma ambulância abrindo caminho para resolver alguma ocorrência. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

As buzinas são a trilha sonora do trânsito de Manhattan, especialmente à noite, quando a região fica tomada de turistas. É bom se acostumar também com o barulho das sirenes, pois a todo momento surge uma viatura da polícia, dos bombeiros ou uma ambulância abrindo caminho para resolver alguma ocorrência. Afinal, na vida vida real, não há homem-aranha ou super-homem para defender a cidade.

Gorjetas

Dar gorjeta para garçons e atendentes é cultural nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, o pagamento é opcional. Porém, aqui a gorjeta não vem tabelada em 10%. Nos pagamentos em cartão, a máquina sugere três opções, sendo que a mínima costuma der de 15% ou até 20%. Isso ocorre não só em restaurantes, mas também em serviços como táxi e barbearia. Entretanto, há a opção de você personalizar a gorjeta para o que você quiser ou até não pagar nada. Os atendentes é que não gostam muito desta última.

Taxas