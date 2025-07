Sinner supera dores, bate Shelton e vai à semifinal de Wimbledon; Swiatek também avança

Jannik Sinner está de volta à semifinal de Wimbledon. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo derrotou o americano Ben Shelton por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/4 e 6/4, em 2h21min, e se manteve na briga por sua primeira final no Grand Slam da grama. Mesmo ainda lidando com dores no cotovelo direito, o italiano sustentou bom nível técnico e soube aproveitar os momentos decisivos para confirmar a classificação.

O primeiro set foi equilibrado, sem quebras de saque. Shelton incomodou com seu potente serviço - foram 14 aces ao longo do jogo - e manteve o duelo parelho até o tie-break. No desempate, porém, Sinner foi superior nos ralis e abriu vantagem rapidamente, fechando por 7/2.

A dor no braço que o acompanha desde a partida contra Dimitrov não pareceu comprometer seu desempenho. Sinner variou bem as jogadas, manteve a consistência do fundo de quadra e voltou a ser preciso nos momentos de definição. No segundo set, conquistou a quebra justamente no último game, aproveitando o leve declínio de rendimento de Shelton para fazer 6/4.

O terceiro set repetiu o roteiro. Shelton manteve a agressividade e buscou encurtar os pontos, mas não conseguiu ameaçar o serviço do italiano. Sinner, mais sólido nas trocas de bola, teve nova chance de quebra no fim da parcial e novamente fechou em 6/4, confirmando a vitória em sets diretos.

No balanço do jogo, Sinner terminou com 33 bolas vencedoras, contra 29 do rival, e cometeu apenas 17 erros não forçados - bem menos que os 38 de Shelton. A diferença na regularidade pesou. Mesmo sem apresentar seu melhor tênis físico, o italiano controlou as emoções e soube jogar com inteligência.

O torneio segue sendo o único dos quatro Grand Slams em que Sinner ainda não chegou à final. Ele é o atual campeão do Aberto da Austrália, do US Open e ficou com o vice em Roland Garros.