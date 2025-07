Sinner faz exames no cotovelo e vira dúvida para quartas de final de Wimbledon

Sinner recebe atendimento no cotovelo direito.

Jannik Sinner pode ter que deixar Wimbledon mais cedo por causa de dores no cotovelo.

O italiano, que avançou para as quartas de final após seu adversário, Grigor Dimitrov, ter que abandonar a partida por causa de uma lesão, decidiu não treinar e foi submetido a exames nesta terça-feira (8).

O tenista número 1 do mundo deve decidir sobre sua presença nas quartas de final após analisar o resultado da ressonância magnética, segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

A lesão

Um dos candidatos ao título na grama londrina, Sinner passou a sofrer dores no cotovelo ao longo da partida contra o Dimitrov nas oitavas de final de Wimbledon.

Ele chegou a receber atendimento médico após sofrer uma queda e bater o braço na quadra, mas conseguiu prosseguir no confronto.

Desistência de Dimitrov

O búlgaro foi ao chão na quadra, apontando para o peitoral e o ombro direito. Assim como Sinner, ele recebeu atendimento médico em quadra, para surpresa do público que lotava a quadra principal do All England Club.