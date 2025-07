Sinner domina as ações, vence Djokovic e vai enfrentar Alcaraz na final de Wimbledon 

Sinner enfrenta Alcaraz na decisão de domingo. GLYN KIRK / AFP

A busca do italiano Jannik Sinner pelo seu primeiro título na grama sagrada de Wimbledon segue viva. Nesta sexta-feira (11), ele venceu o sérvio Novak Djokovic em sets diretos (parciais de 6/3, 6/3 e 6/4) em 1h55min, e garantiu vaga na decisão.

O jogo de domingo (13) contra Carlos Alcaraz será um reencontro e uma tentativa de revanche para o italiano. Na final de Roland Garros, no mês passado, Sinner sofreu uma virada histórica para o espanhol e ficou com o vice-campeonato.

A partida foi, do início ao fim, controlada pelo italiano. No terceiro set, Sinner sofreu um pouco e saiu atrás, mas logo se recuperou para fechar o jogo.

Mais cedo, Alcaraz eliminou o americano Taylor Fritz para chegar à decisão. Atual bicampeão, o espanhol fez 3 sets a 1 e vai em busca de seu terceiro título de Wimbledon.

Como foi o jogo

Os dois tenistas começaram o jogo se estudando. Nos dois primeiros games, poucas trocas de bola, com o italiano e o sérvio se "estudando" mais. Mas, logo no terceiro game, o italiano conquistou a quebra para abrir vantagem.

Confortável no placar, Sinner se aproveitou de um primeiro saque que entrou ao logo de todo o set. Assim, Djoko sofria para devolver, e não teve porta aberta para encostar no placar.

No nono game, com saque do sérvio, Sinner teve três chances para fechar o set. Djoko salvou duas, mas na terceira o italiano não desperdiçou, e abriu 1 a 0 no jogo.

Djokovic não conseguiu acompanhar o ritmo intenso, e viveu seu pior momento na partida no início do segundo set. Sinner venceu o game de zero, quebrou e logo abriu três de vantagem na parcial.

Não demorou muito para Djokovic tomar outra quebra. Mesmo descontado com a lesão no cotovelo, Sinner controlou bem as ações. Ele até teve um set point no oitavo game, mas o sérvio salvou. Na sequência, sacando para fechar o set, o italiano não perdoou e fez 2 a 0 em pouco mais de uma hora de jogo.

Sinner relaxa, mas vence em sets diretos

Com a vantagem no jogo, o italiano relaxou. E isso se refletiu no placar no terceiro set. Djoko conquistou uma quebra logo no início da parcial e abriu 3 a 0.

Mas o que parecia uma reação durou pouco. Djoko desperdiçou break points e a chance de fazer 4-0. Sinner voltou a crescer no jogo, devolveu a quebra e empatou em 3 a 3.