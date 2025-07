Sinner dá o troco após final histórica em Roland Garros, vence Alcaraz de virada e conquista Wimbledon pela primeira vez

Sinner, 23 anos, beija pela primeira vez o troféu de Wimbledon. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Trinta e cinco dias depois da emblemática final de Roland Garros, Jannik Sinner deu o troco sobre Carlos Alcaraz. Neste domingo (13), o italiano venceu o espanhol de virada por 3 sets a 1 (parciais de 4-6, 6-4, 6-4, 6-4) para conquistar Wimbledon pela primeira vez na história.

Sinner, número 1 do mundo, superou também a derrota que sofreu no Grand Slam francês em 8 de de junho para Alcaraz, em duelo de mais de cinco horas, quando teve três match points, mas acabou superado

O primeiro italiano

Conquistando o quarto Grand Slam da sua carreira, Sinner também se torna o primeiro italiano a vencer em Wimbledon e o 23º homem da Era Aberta (a partir de 1968) a conquistar o torneio britânico individualmente. Além disso, o jogo deste domingo marca o fim de uma sequência de derrotas do atual número 1 do mundo contra Alcaraz, quem não vencia desde 2023.

A partida

O jogo iniciou começou cauteloso, com ambos sacando com segurança e confirmando seus serviços. No quinto game, após muito equilíbrio, Sinner aproveitou os erros do espanhol e conseguiu a primeira quebra do jogo. Confiante e com poucos erros até então, o número 1 do mundo fez 4-2.

Em desvantagem, Alcaraz ligou o alerta e engrenou na partida. Com uma reação rápida, o espanhol quebrou o serviço do italiano no oitavo game (4-4), retomou a dianteira em 5-4 com um ace e aproveitou a queda de rendimento do adversário, que errava mais, para quebrar novamente o saque do rival e fechar o primeiro set em 6-4.

Segundo set

Sinner não se deixou abater pelo revés parcial e, logo no início do segundo set, aproveitou os três break points a seu favor para quebrar o serviço de Alcaraz. O espanhol teve a chance de igualar no segundo game, mas desperdiçou seu break point e o italiano, com menos erros não forçados na segunda parcial, abriu 2-0.

A partir daí, o confronto se manteve equilibrado, com games intensos e disputados ponto a ponto. No sétimo, o número 1 do mundo teve a chance de abrir 5-2, mas desperdiçou o break point. Mesmo assim, bastou a Sinner manter a tranquilidade para confirmar seus dois serviços e fechar o set, com boas paralelas, em 6-4.

Sinner deu show em Wimbledon. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Terceiro set

Assim como na parcial anterior, Sinner entrou agressivo em quadra no terceiro set e teve dois break points logo de cara, mas o número 2 do mundo se recuperou e confirmou o serviço. Com os dois tenistas concentrados, a partida permaneceu equilibrada até o nono game, quando, enfim, o italiano conseguiu quebrar o serviço do espanhol, fazendo uma leitura mais rápida do jogo, e sacou para virar o placar para 2 sets a 1, fechando o set novamente em 6-4.

Sinner venceu por 3 a 1. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Último set

Em melhor momento na partida, Sinner passou a controlar mais o jogo no quarto set e quebrou o serviço de Alcaraz no terceiro game, antes de abrir 3-1. No limite, o espanhol assumiu riscos, mas o italiano dava poucas chances — e até contava com a sorte em momentos cruciais.

No quinto game, ele confirmou o serviço graças ao toque da bola na rede e, no oitavo, salvou três break points para fazer 5 a 3. Ofensivo, Sinner confirmou seu saque, com direito a três match points, para conquistar o título com outro 6-4 e encerrar o jejum de cinco partidas diante do principal rival.