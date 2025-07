Sinner confirma favoritismo e derrota compatriota na estreia em Wimbledon

Jannik Sinner tem alguns desafios em Wimbledon . O primeiro deles é chegar à decisão do torneio, o único dos quatro Grand Slams que ele ainda não foi finalista. O segundo é mostrar que segue o mesmo jogador, após cumprir uma suspensão de três meses por doping. Afinal, desde o retorno às quadras, ele ainda não venceu um torneio.

Nesta terça-feira (1º), o número 1 do mundo encarou o compatriota Luca Nardi, 95º do ranking, e venceu por fáceis 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 6/0, em apenas 1h48min de partida. Comparando com alguns dos principais rivais que já estrearam, foi o melhor desempenho entre os favoritos ao título.