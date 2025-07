Sinner cancela treino em Wimbledon após lesão no cotovelo

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, cancelou sua sessão de treino desta terça-feira (8), aumentando os temores de que uma lesão no cotovelo direito possa tirá-lo da disputa de Wimbledon.

Sinner sentiu a articulação ao sofrer uma queda no jogo de oitavas de final contra o búlgaro Grigor Dimitrov, na segunda-feira.

O italiano perdeu os dois primeiros sets, mas avançou às quartas com a desistência de Dimitrov devido a uma lesão no músculo do peitoral.